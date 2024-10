L’ex amministratore delegato di Abercrombie & Fitch incriminato per reati sessuali (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’ex amministratore delegato della casa di moda statunitense Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, il suo socio e un intermediario sono stati incriminati il 22 settembre per sfruttamento e abusi sessuali. Leggi Internazionale.it - L’ex amministratore delegato di Abercrombie & Fitch incriminato per reati sessuali Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)della casa di moda statunitense, Mike Jeffries, il suo socio e un intermediario sono stati incriminati il 22 settembre per sfruttamento e abusi. Leggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’ex amministratore delegato di Abercrombie&Fitch Mike Jeffries arrestato per traffico sessuale - A poco più di un anno dall’inchiesta giornalistica della Bbc che svelava lo “sfruttamento sessuale” subito da giovani uomini, l’ex amministratore delegato del colosso della moda Abercrombie&Fitch, Mike Jeffries, 79 anni, e il suo partner ... (Ilfattoquotidiano.it)

Mike Jeffries - ex amministratore delegato di Abercrombie - arrestato con l’accusa di traffico sessuale - Dopo mesi di indagini, partite da un'inchiesta della BBC, l'ex amministratore delegato di Abercrombie & Fitch è stato arrestato per sfruttamento e abusi.Continua a leggere (Fanpage.it)

Sfruttamento e abusi sessuali : arrestato Mike Jeffries - ex amministratore delegato di Abercrombie & Fitch - È stato arrestato Mike Jeffries, ex amministratore delegato di Abercrombie & Fitch accusato di sfruttamento e abusi sessuali nei confronti di giovani uomini reclutati come escort nel corso di eventi organizzati dal colosso dell’abbigliamento ... (Lettera43.it)