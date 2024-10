Gamberorosso.it - L'enoteca nascosta tra i vicoli di Roma dove bere calici inaspettati

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Non immaginatevi un luogo di culto, quasi asettico,ci sono persone che assaggiano in silenzio. Il Goccetto somiglia di più a una bolgia dantesca”. Così lo descrive Daniele Cernilli nel suo Memorie di un assaggiatore di vini. Il Goccetto è il postovorremmo andare tutti i giorni per il sorso giusto quotidiano, è il posto che vorremmo sotto casa. Agli albori dell'era dei winebar Nacque nel 1983, pensate, tre anni prima di quel 1986 in cui Stefano Bonilli fondò il Gambero Rosso e chiamò proprio Cernilli a occuparsi di vino. Lo aprirono Anna e Sergio Ceccarelli, appassionati di vino in unache iniziava a muovere i primi passi nel vino di qualità. C’erano già insegne di culto, come Cavour 313: era nato, pensate, nel 1935 come vineria poi divenutae alla fine degli anni ’70 è evoluto in un luogo di incontri e cultura del vino.