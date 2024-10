La violenza sessuale in centro. Inchiodato dalle telecamere: il film dell’orrore del bengalese (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Le telecamere di piazza Matteotti inchiodano il bengalese di 30 anni protagonista della violenza sessuale ai danni di una donna peruviana di 49 anni. dalle immagini è tutto chiaro. Si vede che la donna viene avvicinata nei pressi della pensilina dell’autobus, vicino alla strada e che la stessa viene costretta a seguire l’uomo sotto la minaccia di un coltello dal manico bianco. Probabilmente un arnese da cucina che il bengalese potrebbe essersi procurato nel ristorante dove aveva lavorato fino a tarda sera come aiutante di cucina. Era infatti domenica e il 30enne aveva probabilmente fatto tardi sul lavoro prima di trascinarsi lungo la notte per le vie del centro fino all’aggressione avvenuta all’alba. dalle telecamere si vede che la donna viene costretta ad attraversare la piazza fino al pertugio, alla strettoia tra i due chioschi che sbuca nel giardino dove è avvenuta la violenza. Ilrestodelcarlino.it - La violenza sessuale in centro. Inchiodato dalle telecamere: il film dell’orrore del bengalese Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ledi piazza Matteotti inchiodano ildi 30 anni protagonista dellaai danni di una donna peruviana di 49 anni.immagini è tutto chiaro. Si vede che la donna viene avvicinata nei pressi della pensilina dell’autobus, vicino alla strada e che la stessa viene costretta a seguire l’uomo sotto la minaccia di un coltello dal manico bianco. Probabilmente un arnese da cucina che ilpotrebbe essersi procurato nel ristorante dove aveva lavorato fino a tarda sera come aiutante di cucina. Era infatti domenica e il 30enne aveva probabilmente fatto tardi sul lavoro prima di trascinarsi lungo la notte per le vie delfino all’aggressione avvenuta all’alba.si vede che la donna viene costretta ad attraversare la piazza fino al pertugio, alla strettoia tra i due chioschi che sbuca nel giardino dove è avvenuta la

