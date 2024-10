Gaeta.it - La seconda stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon porta l’apocalisse zombie in Europa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladi “The– The Book of Carol” si presenta come un capitolo ambizioso all’interno del noto franchise di. Ambientata in scenari iconici dell’, la serie esplora non solo la lotta per la sopravvivenza contro i non-morti, ma anche affronta tematiche di conflitto umano e le conseguenze di una catastrofe globale. Con il ritorno di Norman Reedus nel ruolo di, il pubblico si prepara a una nuova avventura ricca di tensione e dramma. Le riprese al Louvre: un’impresa straordinaria La scelta del Louvre come uno dei set principali per la nuovaha suscitato grande interesse e curiosità tra i fan.