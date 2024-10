Inter, stavolta è davvero finita: “Fuori rosa e addio a gennaio” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Fuori rosa e addio a gennaio”: scoppia il caso per l’Inter nella serata di Champions League. Che cosa sta succedendo Marcus Thuram salva l’Inter. Il gol nel recupero dell’attaccante francese regala tre punti pesantissimi ai nerazzurri sul campo dello Young Boys. Simone Inzaghi, scoppia il ‘caso’ in attacco: “Fuori rosa”. Cosa succede dopo lo Young Boys (Foto LaPresse) – Calciomercato.itL’ampio turnover attuato dal primo minuto ha complicato i piani di Inzaghi. A ‘tradire’ l’allenatore, in particolare, è stato Marko Arnautovic, autore di una brutta prestazione e anche di un rigore sbagliato nel secondo tempo. La pazienza dei tifosi nerazzurro è ormai finita: sui social scoppia la rabbia contro l’attaccante austriaco. C’è addirittura chi chiede la cessione. Calciomercato.it - Inter, stavolta è davvero finita: “Fuori rosa e addio a gennaio” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “”: scoppia il caso per l’nella serata di Champions League. Che cosa sta succedendo Marcus Thuram salva l’. Il gol nel recupero dell’attaccante francese regala tre punti pesantissimi ai nerazzurri sul campo dello Young Boys. Simone Inzaghi, scoppia il ‘caso’ in attacco: “”. Cosa succede dopo lo Young Boys (Foto LaPresse) – Calciomercato.itL’ampio turnover attuato dal primo minuto ha complicato i piani di Inzaghi. A ‘tradire’ l’allenatore, in particolare, è stato Marko Arnautovic, autore di una brutta prestazione e anche di un rigore sbagliato nel secondo tempo. La pazienza dei tifosi nerazzurro è ormai: sui social scoppia la rabbia contro l’attaccante austriaco. C’è addirittura chi chiede la cessione.

