Influenza australiana, il virus H3N2 è in Lombardia: "Nuova variante più immunoevasiva, potrà dare più casi"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ottobre 2024 – Il(ribattezzato 'australiano'), che nell'altra metà del mondo ha alimentato la seconda stagionele più pesante dell'ultimo decennio? È già arrivato in Italia ma "al momento isono davvero sporadici". A fare il punto per l'Adnkronos Salute è Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione di Igiene e medicina preventiva dell'università Statale di Milano. Ilrilevato anche inSe l'azienda ospedaliero universitaria di "Novara ha isolato unH1N1", già ben noto al nostro sistema immunitario, "anche inci sono stati isolamenti sporadici ed è stato rilevato l'", riferisce il virologo. "In Australia hanno circolato entrambi, sia H1N1 che, però ha prevalso quest'ultimo. Si tratta di unapiù, che quindipiù", ribadisce Pregliasco.