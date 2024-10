Gaeta.it - Il vice presidente Antonio Tajani incontra gli studenti del liceo statale Marconi prima del G7 sviluppo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella mattinata di oggi, ildel Consiglio e Ministro degli Esteri,, ha fatto visita alG.di Pescara. Questa iniziativa spontanea, proposta da un giovane studente, ha ricevuto l’approvazione della dirigente scolastica, Giovanna Ferrante, e si è svolta in concomitanza con la seconda giornata dei lavori del G7, attualmente in corso nel capoluogo abruzzese e che si concluderà domani. La visita diha rappresentato un’importante occasione per glidi approfondire temi globali e di attualità , rendendoli partecipi del contesto internazionale in cui vivono. L’accoglienza alG.Alle ore 9:00,è stato accolto da numerose autorità locali, membri del corpo docente e da un folto gruppo di