Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro chiama i magistrati “ayatollah”. Anm: “Noi applichiamo la legge” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella delicata partita tra politica e magistratura arriva l'affondo del sottosegretario alla Giustizia Delmastro: "Le sentenze si rispettano, si eseguono, ma si possoare. Io conosco una sola corporazione al mondo che pretende l'insindacabilità , sono gli ayatollah". Fanpage.it - Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro chiama i magistrati “ayatollah”. Anm: “Noi applichiamo la legge” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella delicata partita tra politica e magistratura arriva l'affondo del: "Le sentenze si rispettano, si eseguono, ma si possoare. Io conosco una sola corporazione al mondo che pretende l'insindacabilità , sono gli ayatollah".

