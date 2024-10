Velvetmag.it - Il silenzio di Alessandro Meluzzi un anno dopo l’ictus

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unfa,che ha colpitoha scosso non solo il mondo accademico e giornalistico, ma anche l’opinione pubblica. Dal malore, lo stato di salute diè avvolto nel mistero, alimentando preoccupazioni tra amici, colleghi e seguaci. Il noto psichiatra e opinionista televisivo, famoso per le sue prese di posizione spesso controcorrente, non ha più fatto apparizioni pubbliche né comunicazioni ufficiali, lasciando tutti nell’incertezza., foto Ansa – VelvetMagIl giallo deldi, che in passato era una figura molto attiva sui media, sia come commentatore che come scrittore, ha completamente interrotto le sue apparizioni. Secondo quanto riportato da varie testate, da oltre unnon ci sono informazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute.