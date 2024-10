Il lusso arriva nel centro storico. Gran festa per Spazio tempo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cresce San Miniato. E stavolta non lo fa con un nuovo negozio orientato al food. Ma al lusso. Un cambio di passo che è significativo. Ha aperto in centro storico a San Miniato un nuovo negozio di compravendita di orologi di lusso usati: pezzi bellissimi, da collezione, anche Rolex e Panerai di secondo polso. Una boutique del tempo. Infatti si chiama "Spazio tempo", l’attività di due ventenni, Lorenzo Fiaschi e Devid Voria. Un’attività che si inserisce in quello che è, indubbiamente, un mercato particolare, ma molto utilizzato, con orologi, che col tempo, acquistano valore. "Una nuova apertura, che testimonia ancora una volta l’appetibilità di San Miniato – dice con soddisfazione il sindaco Simone Giglioli che sabato scorso ha tagliato il nastro dell’attività –. A Lorenzo e Devid, un in bocca al lupo per l’apertura di Spazio tempo nella centrale via IV Novembre. Lanazione.it - Il lusso arriva nel centro storico. Gran festa per Spazio tempo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cresce San Miniato. E stavolta non lo fa con un nuovo negozio orientato al food. Ma al. Un cambio di passo che è significativo. Ha aperto ina San Miniato un nuovo negozio di compravendita di orologi diusati: pezzi bellissimi, da collezione, anche Rolex e Panerai di secondo polso. Una boutique del. Infatti si chiama "", l’attività di due ventenni, Lorenzo Fiaschi e Devid Voria. Un’attività che si inserisce in quello che è, indubbiamente, un mercato particolare, ma molto utilizzato, con orologi, che col, acquistano valore. "Una nuova apertura, che testimonia ancora una volta l’appetibilità di San Miniato – dice con soddisfazione il sindaco Simone Giglioli che sabato scorso ha tagliato il nastro dell’attività –. A Lorenzo e Devid, un in bocca al lupo per l’apertura dinella centrale via IV Novembre.

