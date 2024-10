"Ha rischiato di persona, un gesto immenso": Borrelli sul negoziante che ha affrontato i rapinatori (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una storia di grande coraggio e prontezza d’animo è avvenuta a Torrette di Mercogliano, dove Nello Genovese, giovane proprietario di un negozio, ha affrontato con determinazione una banda di rapinatori armati, costringendoli alla fuga. L’episodio si è verificato quando Genovese, appena uscito dal Avellinotoday.it - "Ha rischiato di persona, un gesto immenso": Borrelli sul negoziante che ha affrontato i rapinatori Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una storia di grande coraggio e prontezza d’animo è avvenuta a Torrette di Mercogliano, dove Nello Genovese, giovane proprietario di un negozio, hacon determinazione una banda diarmati, costringendoli alla fuga. L’episodio si è verificato quando Genovese, appena uscito dal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ladri gli puntano un fucile contro, ma riesce a sventare la rapina in gioielleria - Un negoziante ha tentato di sventare una rapina in una gioielleria a Torrette di Mercogliano, provincia di Avellino. È stato lui, con il suo coraggio, a mettere in fuga i ladri, che sono scappati lasc ... (fanpage.it)

Campania, tentano rapina in gioielleria, criminali messi in fuga dalla polizia - TORRETTE DI MERCOGLIANO (AV) – Una rapina a mano armata in una gioielleria di Torrette di Mercogliano è stata sventata grazie all’immediato intervento della Polizia di Stato e al coraggio di un ... (ilmeridianonews.it)

Maxi-risse in serie, Testaccio è un ring. Giovane all’ospedale con le costole rotte - La miccia, ancora una volta, si è accesa all’uscita della discoteca di via Monte dei Cocci a Testaccio. L’allarme per una rissa, per il terzo sabato consecutivo, è ... (ilmessaggero.it)