Giardino Oreste Del Buono: "Il parco nell'ex area Motta. Bello ma frequentato male" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal terreno spunta la testa di un monumentale serpente, che richiama il biscione simbolo della città. Una scultura che prosegue sotto la superficie del prato, riaffiorando con la coda nell'appendice del parco, al di là di via Terenzio, davanti ai tavoli da ping pong. È questo forse il segno più riconoscibile del Giardino Oreste Del Buono, un piccolo spazio verde fra viale Campania e viale Corsica. Inaugurato nel 2010, sorge nell'area un tempo occupata dagli stabilimenti della Motta. Al suo interno un'area giochi, un locale con i tavolini, uno skate park, un ex deposito Atm - oggi sede di Wow Spazio Fumetto - e ben 15 "panettoni", verniciati con i personaggi dei cartoni, come Spiderman e Doraemon. "Il parco è Bello e ben tenuto, ma l'utenza non è il massimo", racconta Viviana Sonvico, che abita vicino.

