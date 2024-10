Fuori dal coro, stasera in tv: le anticipazioni e gli argomenti del 23 ottobre 2024 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Va in onda oggi, mercoledì 23 ottobre, a partire dalle 21.20 su Rete 4, una nuova e attesa puntata di "Fuori dal coro": il programma condotto da Mario Giordano trasmette il già chiacchierato servizio realizzato a Pisa, dove una troupe del programma è stata vittima di un'aggressione. Ma gli Today.it - Fuori dal coro, stasera in tv: le anticipazioni e gli argomenti del 23 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Va in onda oggi, mercoledì 23, a partire dalle 21.20 su Rete 4, una nuova e attesa puntata di "dal": il programma condotto da Mario Giordano trasmette il già chiacchierato servizio realizzato a Pisa, dove una troupe del programma è stata vittima di un'aggressione. Ma gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paris Saint Germain-Strasburgo (sabato 19 ottobre 2024 ore 21 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - convocati. Fuori ancora Kolo Muani - Non ha finito bene prima della sosta il Paris Saint Germain di Luis Enrique, che proverà quest’oggi a tornare alla vittoria nella sfida interna contro lo Strasburgo di Rosenior. Sconfitti all’Emirates e fermati sul pari dal sempre ostico Nizza, i ... (Infobetting.com)

Mobili fuori fino a fine ottobre. Due giornate inflitte a Capitani - In Eccellenza due giornate di squalifica per Testa (Atletico Mariner). Squalificato fino al 30 ottobre Mobili, allenatore del Chiesanuova. Inibito fino al 6 novembre il presidente del Chiesanuova, Bonvecchi "per aver rivolto più volte, durante il ... (Ilrestodelcarlino.it)

Prime pagine sabato 19 ottobre : "Leao - sei fuori" - "Conta alla Juve" e "Yildiz e Douglas per la svolta anti-Conte" - Dopo la sosta dedicata alle nazionali la Serie A riapre il sipario. Il campionato riparte dall`ottava giornata in programma tra oggi, domani... (Calciomercato.com)