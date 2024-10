Sport.quotidiano.net - Fiorentina, report medico su Gudmundsson: i tempi di recupero e le partite che salterà

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 - Ilera atteso per il pomeriggio di oggi e puntualmente è arrivato. "ACFcomunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Albertè stato sottoposto ad accertamenti radiologici per valutare l’entità dell’infortunio occorso durante la gara con il Lecce di domenica 20 ottobre. Gli esami diagnostici effettuati hanno evidenziato una lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico stabilito dallo staff sanitario viola". Lanon si è sbilanciata neidi, ma leggendo il comunicato la sosta di novembre potrebbe non bastare per rivere in campo l'islandese.