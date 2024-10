Esclusivo – Nuovi scoop di Report e pressioni del governo: anche il nuovo capo di gabinetto di Giuli verso le dimissioni: è durato solo 10 giorni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È durato solo dieci giorni il mandato di Francesco Spano a fianco del ministro della Cultura Alessandro Giuli: in tarda mattinata si dimetterà da capo di gabinetto, secondo quanto risulta al Fatto da due fonti qualificate a conoscenza della questione. Il passo indietro è dovuto alle pressioni politiche degli ultimi giorni dopo la sua nomina al posto di Francesco Gilioli e alle anticipazioni di Report che domenica, come annunciato dal conduttore Sigfrido Ranucci, trasmetterà un servizio su due Nuovi casi Boccia al ministero della Cultura. La decisione di dimettersi è avvenuta insieme a Giuli ed è stata informata anche la premier Giorgia Meloni. Spano è stato nominato da Giuli il 14 ottobre scorso dopo aver allontanato Gilioli: una decisione che ha fatto infuriare il presidente del Senato Ignazio La Russa e i vertici di Fratelli d’Italia. Ilfattoquotidiano.it - Esclusivo – Nuovi scoop di Report e pressioni del governo: anche il nuovo capo di gabinetto di Giuli verso le dimissioni: è durato solo 10 giorni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Èdieciil mandato di Francesco Spano a fianco del ministro della Cultura Alessandro: in tarda mattinata si dimetterà dadi, secondo quanto risulta al Fatto da due fonti qualificate a conoscenza della questione. Il passo indietro è dovuto allepolitiche degli ultimidopo la sua nomina al posto di Francesco Gilioli e alle anticipazioni diche domenica, come annunciato dal conduttore Sigfrido Ranucci, trasmetterà un servizio su duecasi Boccia al ministero della Cultura. La decisione di dimettersi è avvenuta insieme aed è stata informatala premier Giorgia Meloni. Spano è stato nominato dail 14 ottobre scorso dopo aver allontanato Gilioli: una decisione che ha fatto infuriare il presidente del Senato Ignazio La Russa e i vertici di Fratelli d’Italia.

