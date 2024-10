Emma Bonino fuori dalla terapia intensiva: è in miglioramento (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella giornata di ieri Emma Bonino è stata dimessa dal reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Roma e trasferita in un’altra struttura sanitaria. La leader di +Europa sta proseguendo le cure e le sue condizioni risultano in progressivo miglioramento. Lo fa sapere il suo partito in una nota. Lapresse.it - Emma Bonino fuori dalla terapia intensiva: è in miglioramento Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella giornata di ieriè stata dimessa dal reparto didell’Ospedale Santo Spirito di Roma e trasferita in un’altra struttura sanitaria. La leader di +Europa sta proseguendo le cure e le sue condizioni risultano in progressivo. Lo fa sapere il suo partito in una nota.

