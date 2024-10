Emergenza babygang, il sindaco di Casoria: “Lo Stato c’è” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’arrivo del Prefetto testimonia la presenza delle istituzioni al fianco dei cittadini. Lo Stato c’è, l’ha dimostrato oggi e lo dimostrerà non solo col necessario pattugliamento del territorio. Agiremo da ente locale sul fronte dell’impegno sociale e culturale perché siamo una comunità e da comunità contrasteremo la violenza giovanile e l’Emergenza babygang”. Così il sindaco di Casoria Raffaele Bene a margine del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto oggi nel comune alle porte di Napoli a seguito dei recenti episodi di violenza. Ad accogliere il prefetto di Napoli Michele Di Bari c’erano le autorità militari e civili del Comune, con in testa il sindaco Bene. Presente anche il padre del quindicenne accoltellato lo scorso weekend nel parcheggio della multisala. Anteprima24.it - Emergenza babygang, il sindaco di Casoria: “Lo Stato c’è” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’arrivo del Prefetto testimonia la presenza delle istituzioni al fianco dei cittadini. Loc’è, l’ha dimostrato oggi e lo dimostrerà non solo col necessario pattugliamento del territorio. Agiremo da ente locale sul fronte dell’impegno sociale e culturale perché siamo una comunità e da comunità contrasteremo la violenza giovanile e l’”. Così ildiRaffaele Bene a margine del comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto oggi nel comune alle porte di Napoli a seguito dei recenti episodi di violenza. Ad accogliere il prefetto di Napoli Michele Di Bari c’erano le autorità militari e civili del Comune, con in testa ilBene. Presente anche il padre del quindicenne accoltellato lo scorso weekend nel parcheggio della multisala.

