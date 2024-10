Elezioni Usa 2024: le notizie del 23 ottobre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 – La corsa elettorale per le presidenziali statunitensi si fa sempre più accesa e frenetica con l’avvicinarsi del 5 novembre, giorno in cui i cittadini si recheranno alle urne. La campagna del candidato repubblicano Donald Trump punta il dito anche all’estero: il team dell’ex presidente ha infatti presentato una denuncia alla Federal Election Commission (Fec) contro il partito laburista del Regno Unito, accusandolo di “palese interferenza straniera” a sostegno della campagna di Kamala Harris e Tim Walz sotto forma di "contributi illegali". Il primo ministro britannico Keir Starmer ha replicato minimizzando il significato della presunta interferenza del suo partito: “Il partito laburista ha dei volontari, che hanno seguito praticamente ogni elezione, nel loro tempo libero”, ha detto Starmer. Quotidiano.net - Elezioni Usa 2024: le notizie del 23 ottobre Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23– La corsa elettorale per le presidenziali statunitensi si fa sempre più accesa e frenetica con l’avvicinarsi del 5 novembre, giorno in cui i cittadini si recheranno alle urne. La campagna del candidato repubblicano Donald Trump punta il dito anche all’estero: il team dell’ex presidente ha infatti presentato una denuncia alla Federal Election Commission (Fec) contro il partito laburista del Regno Unito, accusandolo di “palese interferenza straniera” a sostegno della campagna di Kamala Harris e Tim Walz sotto forma di "contributi illegali". Il primo ministro britannico Keir Starmer ha replicato minimizzando il significato della presunta interferenza del suo partito: “Il partito laburista ha dei volontari, che hanno seguito praticamente ogni elezione, nel loro tempo libero”, ha detto Starmer.

