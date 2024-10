Ilgiorno.it - Donna violentata nel sottopassaggio di Orio al Serio: arrestato un ragazzo di 17 anni

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Era in giro con il suo cane. Lo stava portando a spasso, come tante altre volte. Lunedì mattina, pieno giorno: siamo aal, al confine con Seriate. Lacon il cane si incammina verso un sottopasso, un percorso che probabilmente lei, 37, sposata, conosce bene. Mentre è nel sottopasso – una zona poco raccomandabile, in passato teatro di altri gravi episodi - all’improvviso si è materializzato un, ha 17, di origini senegalesi. Si avvicina allacon la scusa di voler accarezzare l’animale. Ma è solo un pretesto per poi mettere in pratica il piano che ha in mente. È questione di secondi: ilavrebbe afferrato il cane scaraventandolo nei cespugli attorno. A quel punto il 17enne si sarebbe scagliato addosso allanel tentativo di strapparle i pantaloni.