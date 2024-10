Docufilm: Mario Merola, re di Napoli e della sceneggiata (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La cosa più impressionante nel vedere le immagini di repertorio della scenaggiata è partecipazione alla partecipazione del pubblico, una partecipazione viscerale, senza nessun freno, che fa sì che di fronte al cattivo di turno ci sia chi si alza, con il sangue agli occhi, e grida: ‘fetente, io t’acciro’. Racconta Marisa Laurito che una volta sul palcoscenico fu sfiorata da un coltello lanciato da una persona del pubblico contro il malvagio della storia. C’è questo e altro nel documentario ‘Il re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola’ di Massimo Ferrari che passa oggi alla Festa di Roma e tra i tanti meriti ha quello di raccontare la catarsi nella sua forma più pura: quella del teatro popolare. Il pubblico della sceneggiata era quello del sottoproletariato, dei contadini del retroterra napoletano, insomma nessun borghese, come spiega il documentario. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La cosa più impressionante nel vedere le immagini di repertorioscenaggiata è partecipazione alla partecipazione del pubblico, una partecipazione viscerale, senza nessun freno, che fa sì che di fronte al cattivo di turno ci sia chi si alza, con il sangue agli occhi, e grida: ‘fetente, io t’acciro’. Racconta Marisa Laurito che una volta sul palcoscenico fu sfiorata da un coltello lanciato da una persona del pubblico contro il malvagiostoria. C’è questo e altro nel documentario ‘Il re di. Storia e leggenda di’ di Massimo Ferrari che passa oggi alla Festa di Roma e tra i tanti meriti ha quello di raccontare la catarsi nella sua forma più pura: quella del teatro popolare. Il pubblicoera quello del sottoproletariato, dei contadini del retroterra napoletano, insomma nessun borghese, come spiega il documentario.

