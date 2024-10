Covip: Casse superano 114 miliardi di patrimonio, crescono investimenti nel Paese (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’attivo totale delle Casse di previdenza a fine 2023 è di 114,1 miliardi di euro, il 9,9% più del 2022; il peso rispetto al PIL si attesta al 5,4%. Negli ultimi dieci anni le risorse complessive del settore sono cresciute di 48,4 miliardi, pari in media al 5,7% su base annua. Covip: nel 2023 attivo Casse +9,9% Alla variazione dell’attivo concorrono diversi fattori, quali essenzialmente i saldi previdenziali per contributi incassati e prestazioni erogate e la redditività degli investimenti. Nel 2023 il flusso complessivo dei contributi al netto delle prestazioni si è attestato a 3,7 miliardi di euro, valore ritornato in linea rispetto a quelli registrati negli anni precedenti allo scoppio della pandemia. Quifinanza.it - Covip: Casse superano 114 miliardi di patrimonio, crescono investimenti nel Paese Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’attivo totale delledi previdenza a fine 2023 è di 114,1di euro, il 9,9% più del 2022; il peso rispetto al PIL si attesta al 5,4%. Negli ultimi dieci anni le risorse complessive del settore sono cresciute di 48,4, pari in media al 5,7% su base annua.: nel 2023 attivo+9,9% Alla variazione dell’attivo concorrono diversi fattori, quali essenzialmente i saldi previdenziali per contributi incassati e prestazioni erogate e la redditività degli. Nel 2023 il flusso complessivo dei contributi al netto delle prestazioni si è attestato a 3,7di euro, valore ritornato in linea rispetto a quelli registrati negli anni precedenti allo scoppio della pandemia.

