Contro il Progresso serve continuità

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Zenith Prato torna in campo dopo la sosta forzata causa allerta meteo in Emilia Romagna. Oggi pomeriggio alle 15 i bluamaranto ospiteranno al Lungobisenzio, nella sfida valida come ottava giornata di andata del girone D di serie D, il fanalino di coda, attualmente maglia nera del raggruppamento con soli 2 punti (i 7 dei pratesi). Una sfida da cercare di vincere in ogni modo, visto che gli emiliani sono a tutti gli effetti fra gli avversari diretti per la permanenza in categoria, anche se il tecnico della Zenith Prato, Simone Settesoldi, non si fida troppo della classifica e cerca di tenere sulla corda i suoi ragazzi prima del match: "Ho analizzato attentamente ile per come gioca mi sembra davvero strano che abbia soltanto due punti in graduatoria. Non è una squadra da sottovalutare.