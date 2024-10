Con la scusa dell'acqua contaminata rubano 40mila euro a una pensionata (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si sono presentati in due a casa di una pensionata codroipese classe 1957, residente in via Monte Grappa, alle 11 di questa mattina, qualificandosi l'uno come agente della Polizia locale e l'altro come un tecnico dell'acquedotto. Sostenendo che l'acqua corrente fosse contaminata hanno ingannato Udinetoday.it - Con la scusa dell'acqua contaminata rubano 40mila euro a una pensionata Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Si sono presentati in due a casa di unacodroipese classe 1957, residente in via Monte Grappa, alle 11 di questa mattina, qualificandosi l'uno come agentea Polizia locale e l'altro come un tecnico'acquedotto. Sostenendo che l'corrente fossehanno ingannato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Roma, pensionato trovato morto in casa. Era stato narcotizzato e rapinato da una donna conosciuta in chat - Dall'analisi delle chat sui social network, i carabinieri sono arrivati a identificare la donna, una dominicana di 47 anni, che ora è in carcere ... (vanityfair.it)

Niente rivalutazione delle pensioni per chi è all’estero. Migliora per gli altri ma sarà “piena” solo per quelle basse - Per i pensionati italiani che risiedono all’estero, l’anno prossimo non ci sarà nessun incremento dell’assegno. La rivalutazione per tenere il passo dell’inflazione non verrà riconosciuta “in via ecce ... (ilfattoquotidiano.it)

Uil pensionati, '10 centesimi in più al giorno sulle minime' - Sull'aumento delle pensioni minime "c'è poco da commentare. Da quello che veniva annunciato da chi può decidere, i pensionati si aspettavano ben altro. (ANSA) ... (ansa.it)