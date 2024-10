Lortica.it - Comune di Arezzo: Menchetti critica la gestione dell’indagine sui cattivi odori

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “: ‘indagine 2 la vendetta’ e ancora neppure l’ombra di un dato” “Dalla delibera di giunta del 10 agosto 2023come noto è diventata la barzelletta d’Italia a causacosiddetta olfattometrica nel territorio che comprende le frazioni di San Zeno, Le Poggiola, Ponte a Chiani, Ruscello, Battifolle, Olmo. Compito degli annusatori: individuare l’origine deinell’area in questione. Dopo di che lo scorso primo ottobre, sempre la giunta, ha deciso di girare ‘indagine 2 la vendetta’ raddoppiando per altri sei mesi il tempo per avere dati adeguati. Il servizio è stato però affidato a una società specializzata, per un costo di 42.000 euro che si vanno ad aggiungere ai 61.000 stanziati in precedenza.