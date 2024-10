.com - Coma_Cose, il duo torna con il singolo Posti vuoti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) I ComaCoseno con il nuovo, un racconto malinconico che immerge in un mood autunnale Dopo un’estate che li ha visti protagonisti con la coinvolgente e ipnotica Malavita (disco di platino), i ComaCoseno con il nuovo(Asian Fake/Warner Music Italy), in uscita venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in radio. L’introduzione strumentale con il groove energico di basso suonato da Michelangelo – che ha curato anche la produzione del brano – fa immergere subito nel mood autunnale e ne restituisce pienamente il racconto malinconico. L’atmosfera carica di nostalgia disi srotola attraverso varie stanze testuali. La consolidata pennellata urban e cantautorale di Fausto Lama rimane ancorata ad un giro ipnotico sul quale cresce la voce di California.