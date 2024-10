Ilgiorno.it - Cinisello, blitz alla Crocetta: denunciati titolari di ostelli abusivi

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)Balsamo (Milano), 23 ottobre 2024 – Giro di vite per gli affittacamere. La polizia locale ha predisposto un piano di controllo, soprattutto nel quartiere periferico della, a confine con Sesto San Giovanni. In viale Romagna 31, era nato un vero e proprio ostello irregolare all’interno di un bilocale. Nonostante l’alloggio disponesse di una sola camera da letto e di una piccola cucina, gli agenti hanno trovato ben sei ospiti. Stipati e accampati, sepolti dagli effetti personali di ciascuno, i sei vivevano in precarie condizioni igienico-sanitarie e dormivano su giacigli di fortuna. I sei sono tutti stranieri e pagavano da mesi un affitto per coabitare in quegli spazi inesistenti. Una situazione permanente di sovraffollamento che è stata segnalata al comando direttamente dai residenti del palazzo.