Bergamonews.it - Cieli nuvolosi e pioggia sempre in agguato: si va verso un weekend bagnato

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La formazione di un ponte anticiclonico dall’Oceano Atlantico all’Europa orientale impedisce per qualche giorno l’arrivo di nuove perturbazioni da nord/ovest sull’Italia settentrionale. La depressione sul nord Africa è però responsabile della risalita di umide correnti meridionali fino alla nostra regione con l’arrivo di nuvole e qualche fenomeno. Tra domani e venerdì l’approfondimento di una depressione dalla Gran Bretagnala penisola Iberica inizierà a richiamare correnti da sud/ovest che preannunceranno un nuovo peggioramento per la fine della settimana. Le temperature subiranno piccole oscillazioni nei prossimi giorni e saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.