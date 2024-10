Cambio vita, coppia di pensionati americani decide di vivere in Calabria: “Siamo felici e risparmiamo 3mila dollari al mese” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Cnn ha raccontato la storia di Tony e Francine Smarrelli, che ascoltando una canzone a Venezia hanno avuto l’idea di vendere la loro casa e trasferirsi a Scalea Repubblica.it - Cambio vita, coppia di pensionati americani decide di vivere in Calabria: “Siamo felici e risparmiamo 3mila dollari al mese” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Cnn ha raccontato la storia di Tony e Francine Smarrelli, che ascoltando una canzone a Venezia hanno avuto l’idea di vendere la loro casa e trasferirsi a Scalea

