Ilfattoquotidiano.it - Bonus casa 2025: detrazioni Irpef al 50% per la prima abitazione, al 36% per le seconde case

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilristrutturazioni e l’ecoda gennaio resteranno al 50 per cento per le primementre scenderanno al 36% per le altre. Lo prevede la legge di bilancio il cui testo è stato trasmesso oggi al Parlamento. Viene confermato il tetto di spesa detraibile pari a 96.000 euro per unità immobiliare. Per il 2026 e 2027, inoltre, le spese sostenute “dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita adprincipale” godranno di una detrazione al 36%, mentre per le altre abitazioni sarà del 30%. Stesso schema anche per il sisma, ma senza tetto di spesa: nel50% sullae 36% dalla seconda; per il 2026 e il 2027 36% sullae 30% sulle altre. Prorogato infine solo per ilanche ilmobili, sempre con tetto di spesa detraibile di 5mila euro.