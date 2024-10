Quotidiano.net - Bannon esce dal carcere dopo quattro mesi. Trump: salvato da Dio per il bene degli Usa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Steveuscirà daltra una settimana, in tempo per la "battaglia finale". "Come Gandalf", aveva scherzato, paragonandosi al mago del Signoreanelli prima di entrare in galera 4fala condanna per oltraggio al Congresso, reo di non aver testimoniato nell’inchiesta parlamentare sull’assalto al Capitol. Dal 29 ottobre il guru dell’estrema destra Usa potrà tornare in onda sul suo podcast ‘War Room’ per dare una spinta ain vista del voto. Così l’ex presidente in un incontro in North Carolina: "Mi piace pensare che Dio mi abbiaper rendere il nostro Paese più grande che mai". Dall’altra parte, Bruce Springsteen domani parteciperà con Kamala Harris a un comizio ad Atlanta. E il New York Times riporta che Bill Gates avrebbe donato 50 milioni di dollari a una no profit che sostiene la candidata democratica.