Allerta meteo per fiumi e temporali

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) E’ in arrivo una nuova ondata di maltempo sull’Emilia-Romagna. Arpae e protezione civile hanno emanato un’arancione e gialla a partire dalla mezzanotte di oggi, per piene dei, criticità idrogeologica e. Una nuova fase di perturbazioni e, secondo Roberto Nanni, tecnicorologo di Ampro, "potenzialmente pericolosa da un punto di vista idrogeologico. Sul Mediterraneo occidentale – spiega – si sta riorganizzando una vasta area depressionaria che condizionerà l’andamentofino a domenica, in particolare sulle regioni centro-settentrionali e al Nord Ovest". La provincia di Forlì-Cesena è interessata da un’gialla per, piene deie criticità idrogeologica.