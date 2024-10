"Alla corte della principessa. Max Ernst: Une semaine de bonté" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal 27 ottobre 2024 al 30 marzo 2025, riaprono le porte dell’Oratorio della Beata Vergine delle Grazie a Vigoleno per la nuova esposizione temporanea, Alla corte della principessa, a cura di Emanuele Franchi e Elisa Gennari e realizzata dall’associazione Hereditas in collaborazione con il Comune Ilpiacenza.it - "Alla corte della principessa. Max Ernst: Une semaine de bonté" Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dal 27 ottobre 2024 al 30 marzo 2025, riaprono le porte dell’OratorioBeata Vergine delle Grazie a Vigoleno per la nuova esposizione temporanea,, a cura di Emanuele Franchi e Elisa Gennari e realizzata dall’associazione Hereditas in collaborazione con il Comune

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corte Conti boccia Rendiconto generale 2022 della Regione Molise - La Corte dei Conti boccia il Rendiconto generale della Regione ... la Regione Molise continua ad avere una tenace resistenza alla piena e corretta applicazione dei principi contabili in materia di ... (ansa.it)

Centri per migranti in Albania. Trucco (Asgi): “Le norme europee prevalgono su tutto” - “La primazia del diritto dell'Unione europea rispetto al rispetto al diritto interno è l'asse portante di tutto l'ordinamento giuridico. Per cui se c'è un contrasto tra una norma di diritto europeo ch ... (agensir.it)

Ue, confidiamo che leader Brics chiedano a Putin fine guerra - "Confidiamo che tutti i partecipanti al vertice di Kazan useranno questo evento per chiedere ancora una volta a Putin di porre immediatamente fine alla guerra contro il popolo ucraino e per attenersi ... (ansa.it)