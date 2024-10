Serieanews.com - Addio Juve, vola a Londra per 80 milioni: i dettagli

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Arsenal di Mike Arteta piomba sulla stella bianconera: lavacilla, si parla di oltre 80di euro. Uno dei top club londinesi della Premier piomba sul gioiello della. Come riposta Sport Mediaset, infatti, l’Arsenal di Mikel Arteta – che questa estate ha strappato alla Serie A Davide Calafiori – sarebbe interessato alla stessa bianconera. L’Arsenal vuole la stella dellantus – Serieanews.com / Credits: AnsaFoto.itUna notizia, quello dell’interessamento dei Gunners, che agita le acque alla vigilia della sfida Champions contro lo Stoccarda. L’Arsenal piomba su Vlahovic, lavacilla L’Arsenal, continua a mostrare un forte interesse per Dusan Vlahovic. Nato nel 2000, ha un contratto in scadenza con lantus nel giugno del 2026.