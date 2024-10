Abusa per anni della figlia minorenne, arrestato 40enne (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAbusava della figlia 15enne da quando di anni ne aveva appena 10 e ha picchiato reiteratamente i genitori che tentavano di difendere la nipotina: arresto in carcere per un 40enne bloccato dalla Squadra Mobile di Napoli a Reggio Emilia, dove si era trasferito e dove aveva una compagna. La Polizia di Stato ha notificato all’uomo, un pregiudicato napoletano per reati contro il patrimonio e non legato alla criminalità organizzata, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal gip di Napoli su richiesta della Procura di Napoli (IV Sezione – violenze di genere e fasce deboli della popolazione, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone). Le violenze, sia ai danni della figlia sia nei confronti dei genitori, un 70enne e un 63enne, sono avvenute tutte a Napoli. Anteprima24.it - Abusa per anni della figlia minorenne, arrestato 40enne Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutova15enne da quando dine aveva appena 10 e ha picchiato reiteratamente i genitori che tentavano di difendere la nipotina: arresto in carcere per unbloccato dalla Squadra Mobile di Napoli a Reggio Emilia, dove si era trasferito e dove aveva una compagna. La Polizia di Stato ha notificato all’uomo, un pregiudicato napoletano per reati contro il patrimonio e non legato alla criminalità organizzata, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso dal gip di Napoli su richiestaProcura di Napoli (IV Sezione – violenze di genere e fasce debolipopolazione, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone). Le violenze, sia ai dsia nei confronti dei genitori, un 70enne e un 63enne, sono avvenute tutte a Napoli.

