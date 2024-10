Abp Nocivelli, 'impegnati in realizzazione portafoglio ordini' (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Per quanto riguarda l'efficienza e la realizzazione di nuove strutture sanitarie abbiamo un portafoglio lavori molto importante. Nel 2025 e negli anni a seguire con il grosso portafoglio che abbiamo acquisito ci vedrà impegnati nella realizzazione di queste nuove strutture sanitarie e riqualificazioni per i prossimi anni". Lo ha detto all'ANSA Nicola Turra, ceo A.B.P. Nocivelli. A inizio ottobre la società bresciana si è aggiudicata la gara per il nuovo parco della salute, della ricerca e dell'innovazione della Città di Torino. Il progetto vale 500 milioni di euro e prevede la costruzione delle nuove sedi ospedaliere di Molinette, Cto e Sant'Anna. "Il nostro rapporto con l'innovazione - ha spiegato Turra - è fondamentale: ci occupiamo di efficientare il sistema tecnologico delle pubbliche amministrazioni, specialmente nel settore ospedaliero. Quotidiano.net - Abp Nocivelli, 'impegnati in realizzazione portafoglio ordini' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Per quanto riguarda l'efficienza e ladi nuove strutture sanitarie abbiamo unlavori molto importante. Nel 2025 e negli anni a seguire con il grossoche abbiamo acquisito ci vedrÃnelladi queste nuove strutture sanitarie e riqualificazioni per i prossimi anni". Lo ha detto all'ANSA Nicola Turra, ceo A.B.P.. A inizio ottobre la società bresciana si è aggiudicata la gara per il nuovo parco della salute, della ricerca e dell'innovazione della Città di Torino. Il progetto vale 500 milioni di euro e prevede la costruzione delle nuove sedi ospedaliere di Molinette, Cto e Sant'Anna. "Il nostro rapporto con l'innovazione - ha spiegato Turra - è fondamentale: ci occupiamo di efficientare il sistema tecnologico delle pubbliche amministrazioni, specialmente nel settore ospedaliero.

