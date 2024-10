Xavi tra i candidati a prendere il posto di Ten Hag sulla panchina dello United (Daily Mail) (Di martedì 22 ottobre 2024) Secondo il Daily Mail, Xavi è uno dei principali candidati a prendere il posto di ten Hag allo United, qualora il club decidesse di esonerare l’olandese. Scrive il Daily Mail: “Xavi Hernandez sta emergendo come un potenziale obiettivo del Manchester United qualora il club decidesse di esonerare l’allenatore Erik ten Hag. Negli ultimi mesi ci sono stati contatti tra Xavi e lo United Negli ultimi mesi alcuni intermediari hanno contattato l’ex stella del Barcellona per due volte. Una delegazione di quattro persone, guidata dall’amministratore delegato Omar Berrada, si è recata a Barcellona giovedì scorso, anche se fonti dello United affermano che nella capitale catalana si sono svolti di recente diversi incontri importanti, perché il comproprietario Sir Jim Ratcliffe è stato lì per sostenere Ineos Britannia nella sua battaglia con la Nuova Zelanda per la Coppa America. Ilnapolista.it - Xavi tra i candidati a prendere il posto di Ten Hag sulla panchina dello United (Daily Mail) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Secondo ilè uno dei principaliildi ten Hag allo, qualora il club decidesse di esonerare l’olandese. Scrive il: “Hernandez sta emergendo come un potenziale obiettivo del Manchesterqualora il club decidesse di esonerare l’allenatore Erik ten Hag. Negli ultimi mesi ci sono stati contatti trae loNegli ultimi mesi alcuni intermediari hanno contattato l’ex stella del Barcellona per due volte. Una delegazione di quattro persone, guidata dall’amministratore delegato Omar Berrada, si è recata a Barcellona giovedì scorso, anche se fontiaffermano che nella capitale catalana si sono svolti di recente diversi incontri importanti, perché il comproprietario Sir Jim Ratcliffe è stato lì per sostenere Ineos Britannia nella sua battaglia con la Nuova Zelanda per la Coppa America.

