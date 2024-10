Sport.quotidiano.net - Voglia di riscatto. Beukema: "Svolta vicina». Iling: "Lasciare i Villans è stata la scelta giusta»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) "Eppure la". Samci crede. Sarà l’aria della Champions League, sarà che in Europa, contro Shakhtar e Liverpool, il Bologna ha messo in scena due delle migliori interpretazioni fin qui della stagione, di certo c’è che l’olandese prova a scrollarsi di dosso l’amarezza per gli ennesimi punti gettati al vento, filo conduttore di questo inizio di stagione. E’ già successo troppe volte in campionato di vanificare buone prestazioni e sprecare occasioni: con Udinese, Parma e Genoa. Lanon è ancora arrivata. La notte di Birmingham, al cospetto di un’altra big di Premier inserita nel gruppo delle capoliste europee, dirà se la storia sia destinata a ripetersi complicando anche il cammino di Coppa o se i rossoblù saranno in grado di dare davvero una sterzata: "Io sono convinto che manchi poco, che ci siamo vicini.