"Verso Efebo": a Palermo tre serate di cinema in attesa del film festival

Tre serate di cinema a Palermo in attesa dell'Efebo d'Oro film festival, in programma dal 9 al 17 novembre 2024. "Verso Efebo" parte giovedì 24 ottobre alle ore 20.30 al cinema Gaudium con la proiezione di Zindeeq (2009), l'ultimo film del grande regista palestinese Michel Khleifi, che sarà

Giovanni Veronesi alla Festa del Cinema di Roma con il docufilm ‘La Valanga Azzurra’ : «È stato come coronare un sogno» - Con unacarriera fatta di successi nel mondo del cinema, come la serie Manuale d’amore e l’ultimo Romeo èGiulietta, il regista unisce la passione per il cinema con il grande amore per lo sci. È stato un momento della mia vita bellissimo», ha dichiarato Giovanni Veronesi, riflettendo sull’emozione di incontrare i campioni che ha sempre ammirato. (Funweek.it)

“Il Cinema Sublime” - film ad ingresso gratuito al Convento di San Francesco - Tempo di lettura: < 1 minutoMercoledì 23 Ottobre dalle ore 19. it. 30 in poi con due spettacoli ad ingresso gratuito”. “Non mancheranno titoli importanti – aggiunge – sia del cinema italiano che internazionale e neppure splendidi film indipendenti cercando di raccogliere in modo trasversale gusti e consensi di tutte le generazioni di pubblico. (Anteprima24.it)

Cinema - al via domani l’Ocean film festival world tour Italia 2024 - PAVIA, 14/11/2024, Cinema Politeama. I cinque film in programma, selezionati per qualità e impatto visivo, “offriranno un’immersione totale nella bellezza e nella potenza degli oceani”, affermano gli organizzatori. it. . TRIESTE, 12/11/2024, Teatro Miela. La serata si chiuderà con “la bellezza e della magia della vita nella barriera corallina”. (Ildenaro.it)