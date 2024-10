Venom: The Last Dance, le prime reazioni elogiano il film come il “più divertente della trilogia”: Tom Hardy dà tutto”. (Di martedì 22 ottobre 2024) Venom: The Last Dance, le prime reazioni elogiano il film come il “più divertente della trilogia”: Tom Hardy dà tutto”. Sono arrivate le prime reazioni a Venom: The Last Dance, con la stampa che ha definito il film della Sony Pictures una ‘festa per i fan’ e una ‘degna conclusione’ della trilogia. Tom Hardy torna nei panni di Eddie Brock, meglio conosciuto come il simbionte Venom dei fumetti di “Spider-Man”, per “Venom: The Last Dance”. Secondo il titolo ufficiale, “Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete che si stringe, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull’ultimo ballo di Venom e Eddie”. Joseph Deckelmeier di Screen Rant ha scritto su X che il film “ti porta in un viaggio selvaggio ed esilarante dall’inizio alla fine”. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 22 ottobre 2024): The, leilil “più”: Tomdà”. Sono arrivate le: The, con la stampa che ha definito ilSony Pictures una ‘festa per i fan’ e una ‘degna conclusione’. Tomtorna nei panni di Eddie Brock, meglio conosciutoil simbiontedei fumetti di “Spider-Man”, per “: The”. Secondo il titolo ufficiale, “Eddie esono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete che si stringe, il duo è costretto a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull’ultimo ballo die Eddie”. Joseph Deckelmeier di Screen Rant ha scritto su X che il“ti porta in un viaggio selvaggio ed esilarante dall’inizio alla fine”.

