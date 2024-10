Unifil, il report: “Usato fosforo bianco in attacchi in Libano” (Di martedì 22 ottobre 2024) Secondo un rapporto riservato recentemente visionato dal Financial Times, i soldati dell’Unifil sarebbero stati colpiti da sospetto fosforo bianco durante un attacco condotto dalle forze israeliane (Idf) in Libano. Il rapporto, preparato da un paese che contribuisce con truppe all’Unifil, descrive una serie di episodi in cui le forze dell’Idf avrebbero attaccato i peacekeeper dell’Onu, e uno di questi risalirebbe al 13 ottobre scorso. Secondo quanto riportato, in tale occasione due carri armati israeliani avrebbero forzato l’ingresso di una base dell’Unifil, ritirandosi solo dopo 45 minuti di proteste da parte dei caschi blu. Circa un’ora dopo il ritiro, sarebbero stati esplosi diversi colpi a circa 100 metri dalla base, producendo del “fumo di sospetto fosforo bianco“. Thesocialpost.it - Unifil, il report: “Usato fosforo bianco in attacchi in Libano” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Secondo un rapporto riservato recentemente visionato dal Financial Times, i soldati dell’sarebbero stati colpiti da sospettodurante un attacco condotto dalle forze israeliane (Idf) in. Il rapporto, preparato da un paese che contribuisce con truppe all’, descrive una serie di episodi in cui le forze dell’Idf avrebbero attaccato i peacekeeper dell’Onu, e uno di questi risalirebbe al 13 ottobre scorso. Secondo quanto riportato, in tale occasione due carri armati israeliani avrebbero forzato l’ingresso di una base dell’, ritirandosi solo dopo 45 minuti di proteste da parte dei caschi blu. Circa un’ora dopo il ritiro, sarebbero stati esplosi diversi colpi a circa 100 metri dalla base, producendo del “fumo di sospetto“.

