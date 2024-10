Una truffa immobiliare da 30 mila euro: cosa c’è nell’indagine a Pisa su Maria Rosaria Boccia (Di martedì 22 ottobre 2024) L’indagine su Maria Rosaria Boccia a Pisa riguarda una presunta truffa immobiliare da 30 mila euro. Il fascicolo della pm Lydia Pagnini è aperto per fatti che risalgono a tre anni fa. Al centro c’è la compravendita di un intero edificio in provincia di Napoli. Dove si sarebbe dovuto inaugurare un ristorante. Le parti sembravano aver trovato un accordo ma alla fine il pagamento non è andato a buon fine. E la vicenda è poi finita in un’informativa della Guardia di Finanza di Pisa. Poi sottoposta all’attenzione della procuratrice capo Teresa Angela Camelio. Nei giorni scorsi la GdF ha notificato a Boccia un invito a comparire. Oltre all’avviso di garanzia con la proroga delle indagini. Progetto immobiliare Nella città toscana Boccia potrà chiarire i contorni della vicenda sul progetto immobiliare poi fallito. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024) L’indagine suriguarda una presuntada 30. Il fascicolo della pm Lydia Pagnini è aperto per fatti che risalgono a tre anni fa. Al centro c’è la compravendita di un intero edificio in provincia di Napoli. Dove si sarebbe dovuto inaugurare un ristorante. Le parti sembravano aver trovato un accordo ma alla fine il pagamento non è andato a buon fine. E la vicenda è poi finita in un’informativa della Guardia di Finanza di. Poi sottoposta all’attenzione della procuratrice capo Teresa Angela Camelio. Nei giorni scorsi la GdF ha notificato aun invito a comparire. Oltre all’avviso di garanzia con la proroga delle indagini. ProgettoNella città toscanapotrà chiarire i contorni della vicenda sul progettopoi fallito.

