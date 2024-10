Ilfattoquotidiano.it - Trenord gestita da dilettanti: nonostante i sussidi in crescita, la società è al collasso

(Di martedì 22 ottobre 2024) A onor del vero, quando nell’agosto del 2018 l’Amministratore Delegato Marco Piuri ha preso in mano le redini di, l’azienda era già in cattive acque. Da allora le cose sono andate sempre peggio. Ora lascerà l’incarico non per gli scarsi risultati ottenuti come sarebbe logico, ma per far posto ad un dirigente di Fratelli d’Italia che da tempo scalpitava. L’Ad è un formigoniano di Comunione e Liberazione che nel 2009, da direttore delle sole Ferrovie Nord, aveva sostenuto il progetto regionale del matrimonio con le Ferrovie dello Stato, lanciato dall’allora presidente lombardo Formigoni. In pratica l’unificazione dei due monopoli pubblici, che doveva essere la base del federalismo ferroviario (approvata con favore da tutti i partiti, da tutti i sindacati, dagli stessi comitati pendolari, esclusa la Cisl), si è rivelata un costosissimo fallimento.