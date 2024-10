Torrette di Mercogliano, sventata rapina in una gioielleria (Di martedì 22 ottobre 2024) La invocata e sinergica collaborazione che stamani si è avuta in Torrette di Mercogliano e l’immediato intervento della Polizia di Stato, allorquando tre persone, di cui una armata, stavano per consumare una rapina in danno di una nota gioielleria, ha consentito di scongiurare l’evento.I Avellinotoday.it - Torrette di Mercogliano, sventata rapina in una gioielleria Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La invocata e sinergica collaborazione che stamani si è avuta indie l’immediato intervento della Polizia di Stato, allorquando tre persone, di cui una armata, stavano per consumare unain danno di una nota, ha consentito di scongiurare l’evento.I

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aspettando la Camminata Rosa - successo per Amos Partenio a Torrette di Mercogliano - . Nel pomeriggio di ieri, domenica 1 settembre, l’associazione Amos Partenio ha organizzato gli ambulatori delle visite gratuite presso i locali della parrocchia “Santa Maria Assunta” a Torrette di Mercogliano. Ultima giornata di prevenzione prima della Decima Camminata Rosa che si terrà domenica 8. (Avellinotoday.it)

Successo per la prevenzione di Amos Partenio a Torrette di Mercogliano - Ultima giornata di prevenzione prima della Decima Camminata Rosa che si terrà domenica 8 settembre da Mercogliano ad Avellino. Un ringraziamento speciale a chi continua a credere nel grande valore della prevenzione e segue il fiocco rosa durante tutto l’anno. . Tantissime le visite effettuate, in un’atmosfera di entusiasmo che precede la grande festa in rosa per sensibilizzare alla prevenzione ... (Anteprima24.it)