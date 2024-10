Nerdpool.it - TOPOLINO celebra GIACOMO PUCCINI

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nessun dorma! In occasione dei 100 anni dalla scomparsa del Maestro dell’opera italiana, Panini Comics si prepara are il grande compositore toscano.3597 – disponibile in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 30 ottobre – dà il via ai festeggiamenti in onore dicon l’imperdibile storia inedita Zio Paperone e l’opera inattesa – scritta da Alessandro Sisti per i disegni di Simona Capovilla – e con una suggestiva cover disegnata da Paolo Mottura. In questa nuova avventura, Zio Paperone e nipoti viaggiano da Paperopoli fino a Torre del Lago, sulle tracce die della perduta ultima pagina della Turandot. A ostacolarli, l’acerrimo nemico di sempre, Rockerduck. Una caccia tra presente e passato nel mondo dei capolavori della lirica che omaggia il Maestro dell’opera italiana.