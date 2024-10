Universalmovies.it - Tom Holland tra i protagonisti del nuovo film di Christopher Nolan?

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ildisarà realizzato in collaborazione con Universal Pictures, ma intanto a fare notizia è il suo casting. Con Matt Damon già incluso nel cast, almeno in base agli ultimi aggiornamenti, pare cheabbia scelto Tomcome protagonista. La notizia – che al momento rimane puro rumour – è stata riportata in rete da Deadline questa mattina. Come noto, il regista premio Oscar ama circondarsi per i suoidi attori di un certo livello, oltre che di volti noti, ed è proprio per questo che la voce supotrebbe non essere tanto lontana dall’essere vera. Tomsarà presto impegnato sul set del “Spider-Man movie“, ed in futuro potrebbe riprendere il ruolo del famoso supereroe anche nei prossimi “Avengers“.