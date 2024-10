Tennis: BJK Cup Finals. Swiatek annuncia "Ci vediamo a Malaga" (Di martedì 22 ottobre 2024) La fuoriclasse polacca sarà tra le grandi protagoniste sul veloce indoor della città spagnola ROMA - Iga Swiatek sarà tra le grandi protagoniste a Malaga. La 23enne di Varsavia, appena spodestata da Aryna Sabalenka in vetta al ranking ("colpa" del nuovo metodo di calcolo dei punteggi della WTA), con Ilgiornaleditalia.it - Tennis: BJK Cup Finals. Swiatek annuncia "Ci vediamo a Malaga" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La fuoriclasse polacca sarà tra le grandi protagoniste sul veloce indoor della città spagnola ROMA - Igasarà tra le grandi protagoniste a. La 23enne di Varsavia, appena spodestata da Aryna Sabalenka in vetta al ranking ("colpa" del nuovo metodo di calcolo dei punteggi della WTA), con

