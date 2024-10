Tajani incontra Netanyahu e gliene dice quattro. Magari! (Di martedì 22 ottobre 2024) “Ho detto la nostra soluzione per il Libano e ho trovato orecchie attente”. Tu chiamale, se vuoi, soddisfazioni. A Gerusalemme, il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani incontra Benjamin Netanyahu e ne ottiene l’attenzione. E non che si potesse pretendere, o chiedere, qualcosa di più. Di fronte al capo del governo israeliano che tutto può e nulla ascolta, Tajani ha fatto il suo, ha fatto quello che fanno tutti: dire qualcosa. D’altronde la “soluzione” per il Libano proposta non è che sembrasse questo arco di scienza: “Un cuscinetto Unifil con più uomini e maggior potere, più a nord truppe dell’esercito regolare libanese e più in là Hezbollah”. Un po’ di carrarmatini messi qua, un altro po’ là, tipo Risiko. Ilfattoquotidiano.it - Tajani incontra Netanyahu e gliene dice quattro. Magari! Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “Ho detto la nostra soluzione per il Libano e ho trovato orecchie attente”. Tu chiamale, se vuoi, soddisfazioni. A Gerusalemme, il nostro ministro degli Esteri AntonioBenjamine ne ottiene l’attenzione. E non che si potesse pretendere, o chiedere, qualcosa di più. Di fronte al capo del governo israeliano che tutto può e nulla ascolta,ha fatto il suo, ha fatto quello che fanno tutti: dire qualcosa. D’altronde la “soluzione” per il Libano proposta non è che sembrasse questo arco di scienza: “Un cuscinetto Unifil con più uomini e maggior potere, più a nord truppe dell’esercito regolare libanese e più in là Hezbollah”. Un po’ di carrarmatini messi qua, un altro po’ là, tipo Risiko.

