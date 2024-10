Quotidiano.net - Tajani da Netanyahu: "Su Unifil ha dato garanzie. Ora rafforzare la missione"

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) Benjamin, Israel Katz, Isaac Herzog. Nel suo viaggio in Medio Oriente il ministro degli Esteri e vice premier Antonio(foto) ragiona con ogni possibile interlocutore – il premier, il ministro degli Esteri e il presidente della Repubblica di Israele –, poi si spinge a Ramallah per incontrare il primo ministro dell’Aurorità nazionale palestinese Mohammed Mustafa. Rientra in Italia per il via del G7 dello Sviluppo oggi a Pescara dove saranno annunciati "altri finanziamenti italiani per aiutare la popolazione civile libanese, siriana e palestinese".