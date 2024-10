Suzuki è Car of EICMA 2024 (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Suzuki sarà una delle protagoniste di EICMA 2024. In occasione della più importante esposizione mondiale dedicata alle due ruote, Suzuki, non solo metterà a disposizione degli organizzatori di EICMA diversi suoi modelli, ma esporrà anche due veicoli esclusivi. Stessa livrea nera e gialla, così un prototipo della Suzuki GSX-8R Cup e della Swift L'articolo Suzuki è Car of EICMA 2024 proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia? Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) –sarà una delle protagoniste di. In occasione della più importante esposizione mondiale dedicata alle due ruote,, non solo metterà a disposizione degli organizzatori didiversi suoi modelli, ma esporrà anche due veicoli esclusivi. Stessa livrea nera e gialla, così un prototipo dellaGSX-8R Cup e della Swift L'articoloè Car ofproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?

Suzuki è “Car of Eicma” 2024 - TORINO (ITALPRESS) – Suzuki è “Car of EICMA” e sarà una delle protagoniste della più importante esposizione mondiale dedicata alle due ruote, che si terrà alla Fiera di Milano dal 7 al 10 novembre. . La GSX-8R Cup, versione racing pensata per la pista della GSX-8R da cui deriva ed è stata presentata per la prima volta al Suzuki Motor Fest di Misano a maggio 2024; sarà esposta durante EICMA ... (Ildenaro.it)