Super trainer, ovvero le scarpe super ammortizzate per portare i tuoi allenamenti al top (Di martedì 22 ottobre 2024) Diciamolo subito: le scarpe da running super ammortizzate, dette anche super trainer, hanno qualcosa di più rispetto a normali scarpe da corsa. Sono più alte, un filo più comode, espongono meno al rischio di infortuni e sono anche molto divertenti e leggere. E, grazie alla loro risposta elastica, ti fanno andare anche molto più veloce. Quindi sì, vale decisamente la pena conoscerle meglio. Le migliori super trainer ti daranno un vantaggio competitivo Le scarpe da corsa non sono tutte uguali. Tempo fa l'atleta etiope Derara Hurisa aveva dovuto rinunciare alla vittoria e al personal best nella maratona di Vienna per aver corso indossando scarpe “irregolari” (nella fattispecie delle adidas Adizero Prime X), colpevoli solo di avere uno spessore dell'intersuola che superava di 1 centimetro il limite massimo (di 4 centimetri) imposto da World Athletics per le calzature da strada. Gqitalia.it - Super trainer, ovvero le scarpe super ammortizzate per portare i tuoi allenamenti al top Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Diciamolo subito: leda running, dette anche, hanno qualcosa di più rispetto a normalida corsa. Sono più alte, un filo più comode, espongono meno al rischio di infortuni e sono anche molto divertenti e leggere. E, grazie alla loro risposta elastica, ti fanno andare anche molto più veloce. Quindi sì, vale decisamente la pena conoscerle meglio. Le miglioriti daranno un vantaggio competitivo Leda corsa non sono tutte uguali. Tempo fa l'atleta etiope Derara Hurisa aveva dovuto rinunciare alla vittoria e al personal best nella maratona di Vienna per aver corso indossando“irregolari” (nella fattispecie delle adidas Adizero Prime X), colpevoli solo di avere uno spessore dell'intersuola cheava di 1 centimetro il limite massimo (di 4 centimetri) imposto da World Athletics per le calzature da strada.

